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Zirvede işler karıştı

Spor Toto 1. Lig’de bitime dokuz hafta kala şampiyonluk yarışı hararet yaptı. ’un berabere kaldığı haftada kazanan , rakibiyle puanını eşitleyip, averajla ikinci sırada yer aldı. ise 3 puan geriden takibi sürdürüyor

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Zirvede işler karıştı
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta geride kalırken, şampiyonluk mücadelesi de iyiden iyiye ateş aldı… 24. haftayı G.Birliği'nin 2, Osmanlıspor'un ise 3 puan önünde kapatan Abalı Denizlispor, 25. haftada Ümraniyespor ile golsüz berabe kaldı. Yeşil-siyahlılar bu sonuçla liderliğini korudu ancak Gençlerbirliği ile puanı eşitlendi. Lider haftaya küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Afjet Afyon'a konuk olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ ADANA DEPLASMANINA GİDECEK
Ligde 25. haftanın en kârlı takımı Gençlerbirliği oldu. Başkent temsilcisi Denizli ve Osmanlıspor'un bir puana razı olduğu haftada Altay'ı 1-0 yenerek üç puanı cebine koydu. Kırmızı-siyahlılar, bu galibiyetle 51 puanlı lider A.Denizlispor'u yakaladı ancak haftayı averajla ikinci sırada tamamladı. Gençlerbirliği 26. haftada Adanaspor deplasmanına gidecek.

OSMANLISPOR, HATAY'I ANKARA'DA AĞIRLAYACAK
Osmanlıspor'un düşüşü devam etti. En son Denizlispor'u yenen başkentin bir diğer temsilcisi sonrasındaki iki haftayı kayıpla geçti. Önce Gazişehir'e 1-0 yenildi ardından da Adana Demir deplasmanından 0-0'lık sonuçla döndü. İki maçta kaybedilen 5 puan nedeniyle 48 puanda kalan mor-sarılılar, Denizli ve Gençlerbirliği'nin 3 puan gerisine düştü. Osmanlıspor'un en yakın takipçisi Ümraniye ile de arasında 3 puan var. Osmanlıspor bu hafta Hatay karşısında galibiyet özlemine son vermek için çalışacak.

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Zirvede işler karıştı
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