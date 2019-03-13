Zirvede işler karıştı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta geride kalırken, şampiyonluk mücadelesi de iyiden iyiye ateş aldı… 24. haftayı G.Birliği'nin 2, Osmanlıspor'un ise 3 puan önünde kapatanYeşil-siyahlılar bu sonuçla liderliğini korudu ancak Gençlerbirliği ile puanı eşitlendi.Ligde 25. haftanın en kârlı takımı Gençlerbirliği oldu. Başkent temsilcisi Denizli ve Osmanlıspor'un bir puana razı olduğu haftada Altay'ı 1-0 yenerek üç puanı cebine koydu.Gençlerbirliği 26. haftada Adanaspor deplasmanına gidecek.Osmanlıspor'un düşüşü devam etti. En son Denizlispor'u yenen başkentin bir diğer temsilcisi sonrasındaki iki haftayı kayıpla geçti.Denizli ve Gençlerbirliği'nin 3 puan gerisine düştü. Osmanlıspor'un en yakın takipçisi Ümraniye ile de arasında 3 puan var. Osmanlıspor bu hafta Hatay karşısında galibiyet özlemine son vermek için çalışacak.