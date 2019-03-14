Çanakkale kahramanları özel gösteri ile anılacak

BUGÜN NELER OLDU

ÇANAKKALE Şehitlerini anma gününe özel, "Çanakkale Kahramanları Gösterisi" CEPA Alışveriş Merkezi'nde, 17 Mart Pazar günü, saat 16.00'da Ankaralılarla buluşacak. "Çanakkale Kahramanları" teması altında gerçekleştirilecek anlatımlı drama etkinliğinde, vatanları için kanlarını döken şehitlerimiz; tarihsel bir süreçte türküler, marşlar, dans gösterileri ve şiir dinletileri ile anılacak. Seyircilerin sadece dinleyici olarak kalamayacağı bu etkinlikte tüm katılan misafirler, eserlere hep bir ağızdan eşlik edecek. Ekinlikte Seyit Onbaşı, Nezahat Onbaşı, Mehmet Çavuş, Halide Edip ve Nusret Mayın Gemisi'nin hikâyeleri de anlatılacak.