İbrahim Çiftçi’ye sevgi seli

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AVRUPA 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çiftçi, yurda döndü. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapılan organizasyonda erkekler serbest stil 97 kiloda Avrupa şampiyonu olan'yi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda takım arkadaşları ve güreşseverler çiçeklerle karşıladı.Sırbistan'a altın madalya için gittiğini anlatan genç sporcu, "Oldukça zorlu maçlar yaptım.Çok çalıştık ve bunun karşılığını aldık.Artık Avrupa şampiyonası geride kaldı. Yarından itibaren çalışmalara devam edeceğim" ifadelerini kullandı. İbrahim Çiftçi ve milli sporcuyla yurda dönen milli takım antrenörü Abdullah Çakmar, havalimanından ASKİ Spor Kulübü'nün tesislerine geçerekMilli güreşçi, şampiyonluk sevincini kulüp başkanı Mehmet Genç ve diğer çalışanlarla paylaştı.