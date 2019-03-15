Muhtarlar bizlere büyük destek verdi

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KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'in mahalle muhtarını ziyaret ederek mahalleler hakkında istişarelerde bulundu. Mahalle muhtarlarının yerel idarelerin işleyişinde önemli bir yer teşkil ettiğini kaydeden Ak, "Görev süremiz boyunca mahallelerimiz hakkında her türlü bilgiyi alma fırsatı bulduğumuz muhtarlarımız, problemlere anında müdahale etmemiz için bizlere büyük destek verdi" diye konuştu.Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'de bulunan 51 mahallenin muhtarlarını ziyaret ederek, mahallelerin problemleriyle ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarları ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ak, "Genel ve yerel idarenin yapı taşı olan, demokrasimize büyük katkı sağlayan muhtarlarımız ilçemize büyük hizmet veriyor. Vatandaşla idare arasında köprü görevi görerek, mahallelerimizin sıkıntılarına kısa sürede müdahale etmemizi sağlıyorlar. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı