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Büyükşehir Belediyesi hız kesmeden çalışıyor

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Büyükşehir Belediyesi hız kesmeden çalışıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin dört bir tarafında sürdürdüğü yol, köprü, alt-üst geçit ve asfalt yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kuzey-güney, doğubatı aksında yeni alternatif yol bağlantılarına ağırlık veren Büyükşehir ekipleri, Bağlıca bölgesini çevreyoluna bağlayacak yeni bir bulvarın çalışmalarına başladı. Trafiği rahatlatmaya yönelik çalışmalar kapsamında yapımına başlanan ve üç gidiş, üç geliş olmak üzere toplam 6 şeritli yol üzerinde bir alt geçit, 4 bağlantı kolu ve 2 yonca kolu yapılacak.
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Büyükşehir Belediyesi hız kesmeden çalışıyor
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