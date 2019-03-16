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otobüsü devrildi, şoför yaralandı

Büyükşehir’e ait otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu direğine çarptı ve yola devrildi

Giriş Tarihi: 16.3.2019
EGO otobüsü devrildi, şoför yaralandı
Kazada, otobüs şoförü Cavit Benli yaralandı. Kaza, Yenimahalle ilçesine bağlı Emniyet Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Celal Bayar Bulvarı üzerinden Hipodrom istikametine giden EGO otobüsü, sürücüsü Cavit Benli'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu Dört Mevsim Parkı önündeki MOBESE direğine çarparak yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla, Benli otobüsün içerisinden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Benli hafif yaralanırken, otobüs ve MOBESE direğinde hasar meydana geldi. Benli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak, ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Otobüs, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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EGO otobüsü devrildi, şoför yaralandı
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