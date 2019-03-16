Furkan kitaplarına göz olacak cihaza kavuştu Üniversite

Üniversite öğrencisi Furkan Balcı, ders kitaplarını okuyabilmek için ihtiyaç duyduğu, yazıları kabartmalı Braille alfabesine dönüştüren cihaza hayırsever bir ailenin desteğiyle kavuştu. İlkokuldan itibaren ailesinden ayrı şehirlerde sürdürdüğü eğitimine, üniversite ile devam eden görme engelli öğrenci Furkan Balcı'nın, ders kitaplarını rahatça okuyabilmek için yaptığı yardım çağrısını "Engelli üniversite öğrencisi kitaplarına 'göz' olacak cihazı bekliyor" başlığıyla duyurduk.

'ÇOK MUTLUYUM ÇOK IHTIYACIM VARDI'

Haberin ardından harekete geçen hayırsever aile 20 yaşındaki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler bölümü 1. sınıf öğrencisi Balcı'ya ulaştı. İsmini açıklamak istemeyen aile, cihazı temin etti. Piyasa değeri 15 bin lira civarındaki "Braille ekran" olarak tanımlanan özel cihazını alan aileye çok teşekkür eden Balcı, "Çok mutluyum, çok ihtiyacım olan bir cihazdı" dedi. Çok yer kaplaması ve ağırlığı sebebiyle Braille alfabeli bir kitabı yanında taşımanın kendisini çok zorladığını, kitaplardan Braille alfabeli kabartma çıktı almanın da ciddi bir zaman kaybına neden olduğunu belirten Balcı, "Kitaplarımızı bu cihaza Word belgesi, PDF halinde yüklediğimiz zaman elimizin altında kabartma olarak erişme şansımız var. Hem kitapların basılması esnasında geçen zaman kaybını ortadan kaldırıyor hem de yanımızda küçücük bir cihazla bütün kitaplarımıza erişe şansımız oluyor. Bu cihaz benim için çok önemli" diye konuştu. Balcı, ilerleyen günlerde de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ile üniversitedeki diğer görme engelli öğrencilerin ortak kullanımına sunulacak yüksek kaliteli bir tarayıcının temini için bir araya gelmek istediğini söyledi.



'GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'

CIHAZI birkaç gündür kullandığını ve kitaplarını kendi okuyabildiği için derslerini çok daha iyi anladığını vurgulayan Furkan Balcı, "Ders kaynaklarımı cihazla okuyabiliyorum ve daha iyi anlama açısından benim için çok faydalı oldu. Ders başarımı da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Balcı, görme engelli öğrenciler için bu cihazın tedariki konusunda çağrı yaptı. 40 Braille hücresi bulunan cihaz sayesinde rahatça okuma yapabildiğini aktaran Balcı, cihazın aynı zamanda not alma imkânı da sağladığını kaydetti.