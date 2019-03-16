Kargo şubesindeki koku endişe yarattı

BUGÜN NELER OLDU

Olay, OSB 100. Yıl Bulvarı'ndaki kargo şubesinde meydana geldi. Şubenin çalışanları, içeriyi saran yoğun kokudan rahatsız olarak sokağa çıktı. Gözleri yaşaran ve öksürmeye başlayan çalışanlar, durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, iş yerini güvenlik şeridiyle kapattı. AFAD ekipleri, maske ve özel kıyafetle içeri girerek koku ölçümü yaptı. Kokunun doğalgazdan kaynaklanmadığını tespit eden AFAD çalışanları, içerideki temizlik ürünlerinden sızmış olabileceğini belirtti. Yoğun koku nedeniyle gözlerinin yandığını söyleyen çalışan, "Yoğun bir koku başladı. Gözlerimizi, boğazımızı yaktı. Sonra da dışarı çıktık. Neden kaynaklı bilmiyoruz" dedi.