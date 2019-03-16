BUGÜN NELER OLDU

AnkaraAtatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15. Kastamonu Günleri başladı. Bu yıl da vatandaşın yoğun katılımıyla açılan Kastamonu tanıtım günlerinde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Görüyorum ki Kastamonu ilimiz milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, Ankara'daki gurbetçiler ile hepsi birlikte bizim için ciddi bir imkân ortaya koymakta. Kastamonu'yu gözümüz gibi korumamızı istiyorum. Ancak bunlarla çok daha fazla Kastamonu ziyaretçi alır. Dolayısıyla bozulmamış bu güzel mimarisi ile Kastamonu ilimizin korunması lazım" diye konuştu. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da, Kastamonulu olmadığını fakat Kastamonu aşığı olduğunu belirtti. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bin 383 konutun cephe iyileştirmesiyle 2 bin kişilik istihdam alanı oluşturacağız" dedi.