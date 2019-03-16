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Kolon kanseri farkındalık etkinliği

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Kolon kanseri farkındalık etkinliği
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'ndaki etkinlik kapsamında "Farkında Ol Geç Kalma" paneli düzenlendi. Panelde konunun uzmanı doktorlar sunumlarını katılımcılarla paylaştı. Kolon kanseri tehlikesinin 40-45 yaş seviyelerine kadar indiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bülent Erkek, erken teşhis için herkesin tarama testi yaptırması gerektiğini söyledi.
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Kolon kanseri farkındalık etkinliği
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