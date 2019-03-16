Kezban Şahin, vatani görevini yaparken çıkan çatışmada yüksekten düşerek yaralanan oğlu Uğur Şahin'in gazi sayılmasını istedi. Ankara'da yaşayan Kezban Şahin (60), 10 yıl önce vatani görevini yaparken yaşanan çatışmada yüksekten düşerek yaralanan ardından da sinir sisteminde hasara yol açan 'friedreich ataksisi' hastası olduğu ortaya çıkan oğluna, gazilik unvanı verilmesini istedi. Anne Şahin, tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan oğlunun hastalığını, çatışmada düşmesinin tetiklediğini öne sürdü.

UĞUR GAZI OLAMADI

Oğlu 10 yaşındayken eşini kaybeden ve diğer kızı da aynı hastalık nedeniyle engelli olan Kezban Şahin, engelli bakım parası ve eşinin emekli maaşıyla geçimini sağladığını anlattı. Şahin, şunları söyledi: "Uğur okulunu bırakıp askere gitti. 'Ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim' derdi. Ama gazilik unvanı vermediler. Askerliği bitince orada kalacağını söyledi. Ben onu babasız tırnaklarımla büyüttüm. Para, maaş istemiyorum. Ama askerliği bu kadar severek yapan oğluma gazilik verilmiyor. Yavan ekmeğe razıyım yeter ki oğluma gazilik unvanı verilsin." Anne Kezban Şahin, oğlunun kök hücre tedavisi ile iyileşebileceğinin söylendiğini ifade ederek, "İlaçları Amerika'dan geliyor. İki ağrı kesicisi var. Bazen birini vermiyorum. Uğur'un konuşmasını bir tek ben anlıyorum. Ne istiyor, ne diyor bana söyler. Her zaman başındayım, 10 yıldır bu haldeyiz. Gece gündüz ağlıyorum" diye konuştu.