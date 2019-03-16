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Osmanlı kritik virajda

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Osmanlı kritik virajda
SPOR Toto Birinci Lig'de haftaya üçüncü sırada giren Osmanlıspor, bugün Hatayspor'u konuk edecek. Yenikent Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi beIN MAX1 naklen ekrana getirecek. Müsabakanın hakemi ise Süleyman Abay. Son iki haftada Gazişehir Gaziantep'e 1-0 yenilip, Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Osmanlıspor, ligde 48 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 44 puanlı Hatayspor ise 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Tugay Kaçar ve Sloan Privat, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. İlk yarıda iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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Osmanlı kritik virajda
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