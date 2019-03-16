Osmanlı kritik virajda

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Birinci Lig'de haftaya üçüncü sırada giren Osmanlıspor, bugün Hatayspor'u konuk edecek.başlayacak mücadeleyi beIN MAX1 naklen ekrana getirecek. Müsabakanın hakemi ise Süleyman Abay. Son iki haftada Gazişehir Gaziantep'e 1-0 yenilip, Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan44 puanlı Hatayspor ise 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunanve S, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. İlk yarıda iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.