A.Gücü çıkışını sürdürmek istiyor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan 3 galibiyet 2 beraberlik çıkaran A.Gücü, ligin 26. haftasında bugün Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.Başkent ekibinde sakat olan Brice Djedje forma giyemeyecek. Evkur Yeni Malatya'da ise sakatlıkları bulunan Mina ile Bifouma oynayamayacak. Sezonun ilk yarısındaki maçı Ankaragücü 1-0 kazanmıştı.