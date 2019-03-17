A.Gücü çıkışını sürdürmek istiyor

SPOR Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan 3 galibiyet 2 beraberlik çıkaran A.Gücü, ligin 26. haftasında bugün Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşma öncesinde 25 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Ankaragücü'nün 31 puanı bulunuyor. Y. Malatyaspor ise, 25 maçta 9 galibiyet 7 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak ise 34 puan topladı.
Başkent ekibinde sakat olan Brice Djedje forma giyemeyecek. Evkur Yeni Malatya'da ise sakatlıkları bulunan Mina ile Bifouma oynayamayacak. Sezonun ilk yarısındaki maçı Ankaragücü 1-0 kazanmıştı.