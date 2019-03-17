Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Arzum Onan’ın ‘Kadın’ sergisi CerModern’de

’ın ‘Kadın’ sergisi CerModern’de

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Arzum Onan’ın ‘Kadın’ sergisi CerModern’de
HEYKELTRAŞ Arzum Onan, "Kadın" isimli sergisiyle 23 Mart - 28 Nisan tarihleri arasında CerModern Kuzey Hangar Galerisi'nde Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. "Kadın" heykel çalışmalarını 14 yıldır sürdürmekte olan Arzum Onan'ın ikinci kişisel sergisi. Sanatçı merkezine kadını koyduğu çalışmalarında hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyacımız olduğunu vurgularken kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermer, metal ve cam gibi farklı malzemelerden ürettiği yapıtlarında dile getiriyor. Sanatçı, kadının kendi rızası ya da baskıyla sıkıştığı, üzüldüğü, gözyaşı döktüğü yere kendince işaret etmek, dokunmak arzusuyla oluşturduğu sergi 28 Nisan tarihine kadar CerModern'de ziyaret edilebilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arzum Onan’ın ‘Kadın’ sergisi CerModern’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN