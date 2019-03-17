Arzum Onan’ın ‘Kadın’ sergisi CerModern’de

BUGÜN NELER OLDU

HEYKELTRAŞ Arzum Onan, "Kadın" isimli sergisiyle 23 Mart - 28 Nisan tarihleri arasında CerModern Kuzey Hangar Galerisi'nde Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. "Kadın" heykel çalışmalarını 14 yıldır sürdürmekte olan Arzum Onan'ın ikinci kişisel sergisi. Sanatçı merkezine kadını koyduğu çalışmalarında hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyacımız olduğunu vurgularken kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermer, metal ve cam gibi farklı malzemelerden ürettiği yapıtlarında dile getiriyor. Sanatçı, kadının kendi rızası ya da baskıyla sıkıştığı, üzüldüğü, gözyaşı döktüğü yere kendince işaret etmek, dokunmak arzusuyla oluşturduğu sergi 28 Nisan tarihine kadar CerModern'de ziyaret edilebilecek.