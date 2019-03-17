Gerileme dönemi!

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'u konuk etti. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleye konuk ekip etkili başladı.
4. dakikada Murat'ın ceza sahasına çevirdiği topu Numan son anda kornere çeldi. 6. dakikada Numan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı. 10. dakikada Hataysporlu Mirkan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Abdülaziz'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.
27. dakikada Caner'in şutu üstten auta çıktı. 31. dakikada Burhan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı. 32. dakikada Caner'in ortasında topa dokunan Mirkan kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
İlk yarı Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü işe sona erdi. İkinci 45 dakika Osmanlıspor'un atakları ile başladı. 51. dakikada Sinan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleyi bulmadı.
MİRKAN AYDIN HAT-TRICK YAPTI
57. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Şık çalımlarla Osmanlıspor savunmasını oyundan düşüren Mirkan Aydın topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti: 0-3.
82. dakikada
kullanılan köşe vuruşunda Numan'ın şutu üst direğe
çarparak dışarı gitti. 82. dakikada Muhammed
sakatlanarak oyun dışında kaldı. Tüm değişiklik
haklarını kullanan Osmanlıspor maçın kalan dakikalarında 10 kişi mücadele etti.
84. dakikada Magaye'nin
pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan topu ağlara yolladı: 1-3.
Karşılaşma Hatayspor'un
3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.