Gerileme dönemi!

BUGÜN NELER OLDU

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'u konuk etti. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan4. dakikada Murat'ın ceza sahasına çevirdiği topu Numan son anda kornere çeldi. 6. dakikada Numan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı. 127. dakikada Caner'in şutu üstten auta çıktı. 31. dakikada Burhan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı. 32. dakikada Caner'in ortasında topa dokunanİlk yarı Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü işe sona erdi. İkinci 45 dakika Osmanlıspor'un atakları ile başladı. 51. dakikada Sinan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleyi bulmadı.57. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı.82. dakikadakullanılan köşe vuruşunda Numan'ın şutu üst direğeçarparak dışarı gitti. 82. dakikada Muhammedsakatlanarak oyun dışında kaldı. Tüm değişiklikhaklarını kullanan84. dakikada Magaye'ninpasında kaleciyle karşı karşıya kalanKarşılaşma Hatayspor'un3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.