Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Gerileme dönemi!

Gerileme dönemi!

Ligin 26. haftasında , sahasında konuk ettiği Hatayspor’a 3-1 mağlup oldu. Başkent ekibi galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve zirve yarışında büyük yara aldı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019
Gerileme dönemi!
Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'u konuk etti. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleye konuk ekip etkili başladı. 4. dakikada Murat'ın ceza sahasına çevirdiği topu Numan son anda kornere çeldi. 6. dakikada Numan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı. 10. dakikada Hataysporlu Mirkan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Abdülaziz'in solundan ağlarla buluştu: 0-1. 27. dakikada Caner'in şutu üstten auta çıktı. 31. dakikada Burhan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı. 32. dakikada Caner'in ortasında topa dokunan Mirkan kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. İlk yarı Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü işe sona erdi. İkinci 45 dakika Osmanlıspor'un atakları ile başladı. 51. dakikada Sinan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleyi bulmadı.

MİRKAN AYDIN HAT-TRICK YAPTI
57. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Şık çalımlarla Osmanlıspor savunmasını oyundan düşüren Mirkan Aydın topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti: 0-3. 82. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Numan'ın şutu üst direğe çarparak dışarı gitti. 82. dakikada Muhammed sakatlanarak oyun dışında kaldı. Tüm değişiklik haklarını kullanan Osmanlıspor maçın kalan dakikalarında 10 kişi mücadele etti. 84. dakikada Magaye'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan topu ağlara yolladı: 1-3. Karşılaşma Hatayspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gerileme dönemi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN