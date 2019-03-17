Karısını öldürdü ama kendisi mağdurmuş

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Ankara'da, cep telefonunu kaybettiği için tartıştığı 1 yıllık eşi İran Uyruklu Farnoosh Gheıbı'yı (20), evde arkadaşlarının yanında pompalı tüfekle öldüren otel işletmecisi Binali Atik'in (27) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Atik, "Tartışma sırasında eşim ve arkadaşı, elimdeki tüfeği almak için hamle yaptı. Çekiştirme sırasında tüfek ateş aldı. Kaza sonucu olay meydana geldi. Olayda en çok üzülen ve mağdur olan kişi benim" dedi. Dava dosyasına giren bilgilere göre, Farnoosh Gheıbı, yaklaşık 2 yıl önce annesiyle birlikte İran'dan gelerek Kırıkkale'de oturan teyzesinin yanına yerleşti. Gheıbı, Ankara'da tanıştığı Binali Atik ile ailesinin istememesine rağmen 1 yıl önce kaçarak evlendi. 2 Aralık 2018'de Gheıbı, Keçiören'deki evlerine davet ettiği arkadaşı Adalet Dolaşan ve onun erkek arkadaşı Salih Tokgöz ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra eve eşi Atik geldi. Sohbet sırasında Gheıbı, eşi Atik'e, cep telefonunu kendisinin işlettiği otelde kaybettiğini ve telefonun arkasında 500 lira da para olduğunu söyledi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında Atik, Gheıbı'ya tokat attı. Gheıbı da elindeki bardağı eşinin üzerine fırlattı. Atik, yatak odasından aldığı pompalı tüfekle Gheıbı'ya bir el ateş etti. Ağır yaralanan Gheıbı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yetirdi. Gözaltına alınan Atik, tutuklandı, hakkında dava açıldı.Duruşmada, Adalet Dolaşan tanık olarak dinlendi. Olay günü birlikte alkol alırken çiftin tartışmaya başladığının anlatan Dolaşan, "Binali tokat vurmak suretiyle Farnoosh'u dövmeye başladı. Engel olmaya çalıştım. Ancak beni de itince korktum ve öbür odaya kaçtım. Üçü salonda kaldı. Salih'in 'yapma' diye bağırdığını duydum. Arkasından Farnoosh 'yapma' diye bağırdı. Sonra bir el patlama sesi duydum. Salona girdiğimde kız yerde kanlar içinde yatıyordu. Hemen Salih ile evden çıkıp polis ve ambulansa haber verdik" dedi.