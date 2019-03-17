Ulaşım sorununu metroyla çözeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı "Üretimin ve ticaretin olduğu alanlarda esnafımızın yanında olacağız. Esnafın huzuru, refahı, mutluluğu işlerinin yolunda gitmesi bizim için çok önemli. Öncelikle şunu ifade edeyim ki esnaf ekonominin bel kemiğidir. Esnaf, istikrarlı bir ekonomi ve siyasi ortam olmasını ister. Biz bu bilinçle esnafımızın Ülke ekonomisi ve huzuru için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Hepsine helalinden, hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz." dedi. Asım Balcı ayrıca, "Çabalarımız sonucu havaalanı metrosu Altındağ'dan da geçecek" diyerek müjde verdi. Balcı, "En başta ulaşım sorununu çözmek için çalışacağız. Raylı sistemle bu sorunu çözüyoruz. Dışkapı, Aydınlıkevler, Siteler ve oradan da Karapürçek'e ulaşacak yeni bir sistem olacak. Bu sorun çözüldüğü zaman vatandaşlarımız daha rahat Sitelere gelip rahatça alışveriş yapabilecekler" dedi.