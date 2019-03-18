Hayvanat bahçesini Gölbaşı’na yapalım

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Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçede hayata geçirecekleri birbirinden önemli projeleri kitapçık haline getirerek vatandaşlarla paylaştı. Şimşek'in hazırladığı kitapçıkta tarımdan ticarete, çevre düzenlemesinden şehirciliğe kadar pek çok önemli proje yer alıyor. Şimşek ayrıca AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin projeleri arasında yer alan hayvanat bahçesini ilçelerine kazandırmak istediklerini belirtti. İşte Şimşek'in Gölbaşı için hayata geçirmeyi planladığı projelerden bazıları şunlar;Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilecek koordineli bir çalışma neticesinde Ankara Hayvanat Bahçesi'nin Gölbaşı ilçesinde yapılmasını sağlayacağız. Bu proje için Gölbaşı'nda oldukça elverişli alanlar var. İnşallah bu projeyi Gölbaşı'na kazandırarak turizm anlamında önemli bir adım atmış oluruz.Konya Yolu üzerinde Gölbaşı Bioenerji Santrali'ni kuracağız. Hayvan dışkıları, gıda sanayi atıkları, bozulmaya uğramış bitkisel ürünler, Pazar yeri atıkları, yüksek enerji içeren bitkiler ve yağlar gibi her türlü biyolojik ürün ve atıklardan enerji üreteceğiz.Konya Yolu üzerinde Gölbaşı Tekstilciler Sitesi'ni kuracağız. Başkentimizde ayrı ayrı yerlerde iş yapan tekstil sanayicilerimizin uluslararası platformda rekabet edebilmelerini sağlayacağız. İlçemiz için de çok sayıda istihdam alanı açmış olacağız.İlçemizin turizmine katkı sağlamak, ziyaretçilerimizin Mogan Gölü'nü kuş bakışı izlemesine imkan vermek ve alternatif ulaşım modellerinin kullanılmasını sağlamak amacıyla Alparslan Türkeş Parkı, Atatürk Sahil Parkı ve Haymana Yolu'nu birbirine bağlayan Gölbaşı teleferiği yapacağız.Atatürk Sahil Parkı ve kıyı düzenlemesiyle ilişkilendirilmiş İskele projemizle Mogan Gölü'nün doğusunda ve kuzeyinde gezi amaçlı teknelerin yaklaşabileceği iskeleler yapacağız. Gölbaşı'nın turizm potansiyelini güçlendireceğiz.Vatandaşlarımızın seyahate gidiş ve dönüşlerinde Konya Yolu üzerinde güvenli ve konforlu bir şekilde otobüse inip binmeleri için Gölbaşı Cep Terminali'nin yapılmasını sağlayacağız.