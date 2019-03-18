Karşıyaka Mezarlığı’nda bakım onarım yapılıyor

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraBüyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük mezarlık alanı olan Karşıyaka Mezarlığı'nda bakım onarım çalışmaları yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda kış sezonu nedeniyle kapattığı hayrat çeşmelerini onarıyor. Başkentte soğuk geçen kış aylarında mezarlık içinde suyun borular içerisinde donarak şebekeye zarar vermesini önlemek için Aralık ayında kesilen şebeke suyu, Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeniden açıldı. Eksik muslukları olan çeşmeleri belirleyerek aşama aşama yenilerini takan ekipler, toplamda 302 hayrat çeşmesi içinde eksik olan muslukları yenileriyle değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defin işlemlerinin tamamlandığı ada parselleri arasında yollar açarak, yeni çevre düzenlemesi de gerçekleştiriyor. Yılmaz Erbin, Türkiye'nin en büyük mezarlığı olan Karşıyaka Mezarlığında yatan 400 bin merhum ve merhumenin kendilerine emanet olduğunu ifade etti.