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Ampute’ye Tiryaki’den ziyaret

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Ortodek Ampute’ye Tiryaki’den ziyaret
Cumhur İttifakı AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Ortodek Gaziler Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti. Bünyesinde 10'a yakın gazi barındıran, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na en çok sporcu veren takımın Yenimahalle'de bulunduğunu öğrenerek kendilerini ziyaret etmek istediğini ifade eden Veysel Tiryaki, "Avrupa'da da başarıdan başarıya koşan ve engellilerin azim ve inanç ile başarısını tüm dünyaya gösteren bu takımımıza elimizden gelen desteği vereceğiz. Yenimahalle'nin adını gururla Türkiye'ye duyuran tüm sporcularımızın her zaman yanında olacağız" diye konuştu.
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Ortodek Ampute’ye Tiryaki’den ziyaret
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