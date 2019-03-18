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Harekâtı fotoğrafları otobüslerde

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Zeytin Dalı Harekâtı fotoğrafları otobüslerde
Mıllı Savunma Bakanlığı (MSB) ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi'nde yer alan fotoğraflar, EGO otobüslerinin camlarına yapıştırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sergi Salonu'nda açılan, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananları gözler önüne seren sergideki fotoğraflar, Ankara'daki EGO otobüslerinde yerini aldı. Aralarında, harekatın simgeleşen fotoğraflarından Mehmetçik'in Burseya Dağı'nı teröristlerden arındırdığı ve dağa Türk bayrağını diktiği anların da yer aldığı sergideki TSK oto Film Merkezi Komutanlığı ve AA'nın 89 fotoğrafı, otobüslerde sergilenecek.
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Zeytin Dalı Harekâtı fotoğrafları otobüslerde
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