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Bilimi ürüne dönüştürdüler

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Bilimi ürüne dönüştürdüler
Bılımı? kullanarak bilgiye ulaşan Özel Arı Okulları 9. ve 10.sınıf öğrencileri, '6. Fen Oyunları' etkinliğinde ürün ve becerilerini paylaştı. Tasarım odaklı düşünen, üretken, katılımcı bireyler olarak yaşama hazırlanan öğrenciler, Arı Okullarında aldıkları eğitimlerle STEAM programını da kullanarak akademik ve gündelik yaşamda yaratıcı çözümler üretiyorlar. Yaratıcılığın ürüne dönüştüğü 'Fen Oyunları' etkinliğinde 120 öğrenci bilimsel süreç becerileriyle hazırladıkları 34 projeyi sergileyerek Ankara, Çankaya ve Hacettepe Üniversitelerinden alanlarında yetkin bilim insanlarına sundular.
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Bilimi ürüne dönüştürdüler
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