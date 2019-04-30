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Hayvana şiddete düdüklü eylem

Hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler son dönemde hayvanlara yönelik şiddetin artmasına tepki ve sessiz canların sesi olmak için ’ta eylem yaptı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2019
Hayvana şiddete düdüklü eylem

Son dönemde hayvanlara yönelik şiddetin artmasını protesto etmek amacıyla Ulus'ta bulunan Atatürk Heykeli önünde toplanan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 300 hayvan sever, yanlarında getirdikleri düdükleri çalarak, sloganlar attı. Eyleme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyeleri de destek verdi. Grup adına konuşma yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, hayvanları koruma kanununda değişiklik öngören yasa tasarısının yetersiz olduğunu söyledi.


BELEDİYELERE DE CEZA VERİLMELİ
Öngörülen tasarının sadece kişilere ceza verilmesini içerdiğini aktaran Özkan, belediyeler için ceza getirilmediğini belirterek, "Oysa belediyeler, şahısların bin misli işkence edip, vurup, zehirleyip, saatlerce kıvrandırıp öldürmekte. Belediye, bakım evlerinde açlık, susuzluk ile buzlu beton odalarda zor ölümlere mahkum etmekteler. Belediyeler de ceza kapsamına alınmazsa, bu belediye işkenceleri artarak devam edecek. Talebimiz, belediyelerin de ceza kapsamına alınmasıdır" diye konuştu. Özkan, hayvanlar için devasa barınaklar yerine kısırlaştırma merkezleri kurulması talebinde bulundu. Türkiye'nin birçok şehrinden bir araya gelen hayvanseverler ve STK'lar eyleme yoğun ilgi gösterdi. Hayvan severler, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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Hayvana şiddete düdüklü eylem
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