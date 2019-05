Hazal Ateş: Yeni nesil belediyecilik!

Yeni hükümet sistemiyle birlikte belediyecilik de de yeni bir dönem başladı. Rota, "dünyayla yarışan, medeniyeti yaşatan şehirler" inşa edilmesi. Bunun için de "insan sağlığı ve huzur" anlayışının ön plana çıktığı şehir politikaları oluşturulması zorunlu. Göreve gelen her başkanın önceliği her il, ilçe için özel ajandalar oluşturmak olmalı. Yeni dönemde, sosyal belediyecilik güçlendirilirken, yeni nesil belediyecilik için de sağlam adımlar atmak gerekiyor. Kamu hizmetlerinin yerinde karşılanması temel ilke olmalı. Belediye çalışmalarının daha etkin, verimli hale gelmesi için bütün siyasi partilere görev düşüyor. AK

Parti'nin üretip, sosyal belediyeciliğe ulaştırdığı yerel yönetim kavramı yeni bir boyut kazanmış durumda. Yeni nesil belediyecilik mesaisi başlıyor. Yerel kalkınmayı da esas alan! Artık belediyelerin performansı kaldırım taşı, metro, park bahçe işleriyle ölçülmeyecek. Belediyelerin akıllı kent uygulamaları desteklenecek. Gelişim alanlarının çevreye doğru yayılması sağlanacak. Çocukların, gençlerin kolayca ulaşabileceği sanat, spor faaliyetlerine katılacağı alanlar yaratılacak. Yeni nesil belediyecilikte bunlar da yetmeyecek. Bilim bahçeleri kurulacak. Yapay zekâ araştırma ve uygulama merkezlerinden evrak işlemlerinin tamamen dijital ortama taşınmasına kadar birçok başlık yer alıyor. Çocuklarımız için çiçek, çam kokan, tarih ile bugünün el ele verdiği medeni şehirler için her birimize görev düşüyor.

***

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam'da gerçekleşen AK Parti kampına da belediyecilik damgasını vurdu. "Belediye işi gönül işi" temalı toplantıda yeni dönemde nasıl bir yol izleneceği anlatıldı. Belediye başkanlarından yeni dönemde öncelikli olarak devam eden projeleri tamamlamaları istendi. Belediye başkanlarının ardından il ve ilçe teşkilat üyeleri, kadın ve gençlik kollarıyla da kamp yapılacak. Başkan Erdoğan bütün kesimleri dinleyerek 31 Mart seçimlerinin fotoğrafını çekecek. Hadi hayırlısı! Güçlü yerel yönetim güçlü Türkiye demek…