Hız boş trıbün handıkap çaresizlik!

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü özeleştiri yaptı. Son haftalarda sergilenen kötü oyun ve yaşanan puan kayıplarıyla ilgili konuşan Özköylü, "Biz çok gerilerden geldik. Hızı maksimum 150 kilometre olan bir arabaya biz hep 150 yaptırdık. Böyle olunca oyuncularımız da yıprandı" dedi. Hücumda çok fazla üretken olmadıklarını söyleyen Özköylü, "Hafta sonunda Ümraniyespor karşısında play-off açısından önemli bir karşılaşma oynadık. Kazansak çok çok iyi olacaktı. Play-off şansımızı yüzde 70-80'lere çıkaracaktık" dedi.

FIRSATA ÇEVİREMEDİK

Özköylü, "Kazanmak adına bir şeyler yapmaya çalıştık ama yeterli olmadı. Ümraniyespor hafta içinde Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmak için mücadele etti, yorgundu ama bunu değerlendiremedik" diye konuştu. Spor Toto 1. Lig'de play-off şanslarını devam ettirdiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Son 3 maçımızı kaybetmiştik. O psikoloji oyuncular üzerinde travma yarattı. Artık bir puan kar diye düşünüyoruz. Bundan sonra play-off'ta olabilmek adına önümüzdeki maçlara bakacağız. Kazanmak için daha fazla çaba göstermek zorundayız. Haftaya Afjet Afyonspor maçı var. Bu karşılaşma çok önemli" ifadelerini kullandı.