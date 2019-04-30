Otobüsten sızan yağ bavullara hasar verd

BUGÜN NELER OLDU

Kazanyakınlarında, bir yolcu otobüsünün motorunda meydana gelen arıza sonrası bagaj kısmında bulunan çok sayıda bavul ve çanta, yağ sızıntısı nedeniyle hasar gördü. İstanbul- Ankara seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü, Kazan yakınlarında motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle yolda kaldı. Bunun üzerine otobüsten inen şoför ve muavinin arızaya müdahalede bulunduğu sırada motor kısmından sızan yağ bagaj kısmına sıçradı. Otobüsün içini mazot ve yağ kokusu kaplarken, araçtan inen yolcular, bagajda bulunan bavul ve çantalarının motor yağı ile kaplandığını gördü.