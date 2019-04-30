Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi

Yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi
Başkentte yapılan yol kontrollerinde, tatil beldelerine satış amaçlı götürülmek istenen bin 131 şişe sahte içki, 40 adet boş içki şişesi ve 516 sahte TAPDK bandrolü ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı ilçesi istikametinde yaptıkları yol uygulamasında, şüpheli A.T'nin kullandığı araçta arama yaptı. Aramada çeşitli marka ve cinslerde 752 bandrolsüz ve 379 sahte bandrollü olmak üzere toplam bin 131 şişe sahte içki, 40 boş içki şişesi, 516 sahte TAPDK bandrolü ele geçirilirken, sürücü A.T, gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN