Zenginliğimizi pazarlamalıyız

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA turizmini geliştirmek ve kentin turizm için belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak amacıyla Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Turizm Çalıştayı Bilkent Otel'de yapıldı. Çalıştaya Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Ankara Valisi Şahin, Ankara'nın zenginliğini ve değerlerini herkese daha fazla tanıtmak durumunda olduklarını ifade etti. Bütçe imkanları doğrultusunda çalıştayda ortaya konan projelerle ilgili ciddi çalışmalar yapılacağını belirten Şahin, "Etrafımızdaki coğrafya, iller, en az Ankara kadar tarihi, kültürel, anıtsal değerlere sahiptir. Nevşehir, Kayseri, Sivas, Aksaray, Konya, Eskişehir, Bolu, bütün Anadolu gezilip görülüp özellikle tarihi, kültürel turizmi açısından bilinmesi gereken çok yere sahip. Dolayısıyla Anadolu'nun bu geniş spektrumu Ankara'nın biricikliğini engelliyor. Ama her halükarda biz zenginliğimizi, değerimizi pazarlamak durumundayız. Önce kendi insanımıza, sonra dünyaya daha fazla tanıtmak durumundayız. Bunu da emek vere vere yapacağız" dedi. Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer ise, "Ankara'da sanki kültür yok, turizm yokmuş gibi algılanıyor. Ancak Ankara çok büyük değerlere sahip bir şehir. Ankara'nın bir medeniyet merkezi, bir kültür merkezi, bir spor merkezi, bir insani yaşam merkezi olarak anlatılması, tanıtılması ve pazarlanması için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ankara'nın dünya turizm süper liginde biz de varız diyebilmesi açısından bu çalıştayın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.