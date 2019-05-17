60 bin mavi kapak topladılar

BUGÜN NELER OLDU

ENGELLILER haftası nedeniyle 2018 yılında başlattıkları "Mavi Kapakla Umuda Yolculuk" sloganıyla , mavi kapak kampanyası 2019 yılında büyük ilgi gördü. 4-A Sınıfı Öğrencilerinin öncülüğünde "Sen de Umuda Ortak Ol" sloganıyla, bu anlamlı projemize duyarsız kalmayarak sürece katılan 4-A Sınıfı Velileri, Aşağı Dikmen Mahallemiz Muhtarı, Okulumuzun Aile Birliği, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz daha fazla kitlelere ulaşılarak Engellilere destek olmak için topladığımız yaklaşık 60 bin mavi kapağı ihtiyacı olan engelli bireylere tekerlekli sandalye alınması için Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği'ne teslim ettik. Mavi kapaklarla bir engelli vatandaşımızın tekerlekli sandalyeye kavuşacak olmasının mutluluğunu öğrencilerimle birlikte yaşıyorum diyen Rauf Orbay İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Sevim Sağlam Şatıroğlu, "Böylece hem öğrencilerim geri dönüşümün önemini anlamakta hem de engelli bireylerin ihtiyaçları konusunda farkındalık oluşturdular. Kampanya sayesinde kapakların çöp yerine geri dönüşüme kazandırılarak çevre temizliği bilinci artmıştır. Öğrencilerimin kendi başlarına başlattıkları İki yıldır sürdürdüğümüz bu anlamlı proje engelli bireylere umut, hem de çevreye büyük zarar veren kapakların çöp yerine geri dönüşüme kazandırılarak çevre temizliği bilincine vardıkları için öğrencilerimle gurur duyuyorum" dedi. Fatma GÖKSU