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Basın mensupları Hak-İş iftarında biraraya geldi

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Basın mensupları Hak-İş iftarında biraraya geldi
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarıyla bir otelde bir araya geldiği iftarda, çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşsizlik rakamlarının açıklandığını ve şubat ayındaki işsizlik rakamlarının yüzde 14.7 olarak gerçekleştiğini ifade eden Arslan, işsizlik rakamlarının yüksek olmasının çalışma hayatı ve sendikalar açısından önemli bir tehdit unsuru olduğunu söyledi. Arslan, istihdamın artırılması için yapılan teşvikler bulunduğunu ancak yeni yatırımların ve yeni istihdam imkânlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.
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Basın mensupları Hak-İş iftarında biraraya geldi
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