Basketbol aşkı engel tanımadı

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İdareyi Geliştirme İç Kontrol Şube Müdürü Demirdağ, 1999'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kaldığını ifade etti. Engelli olmadan önce futbol oynadığını ve elektronik üzerine çalıştığını belirten Demirdağ, "Kaza sonrasında tabii ki zorluklar yaşadım" dedi. Demirdağ, rehabilitasyon ve tedavi sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü kaydederek, tekerlekli sandalye basketboluna başlamasının hayatının dönüm noktalarından olduğunu dile getirdi. Demirdağ, "Önceleri, 'Yapabilir miyim' diye tereddüt yaşadım ama insan istedikten sonra yapamayacağı bir şey yoktur. O sayede basketbola başladım" ifadelerini kullandı.İlk olarak Büyükşehir Belediye Ankara Spor Kulübü Bedensel Engelliler Takımı'nda basketbol oynamaya başladığını anlatan Demirdağ, daha sonra TSK Rehabilitasyon,Demirdağ, sayısız şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Sayamadığım birçok uluslararası turnuvaya katıldık" dedi. Hayatının bir diğer dönüm noktasının MGM'de çalışmaya başlaması olduğunu dile getiren Demirdağ, 2004'te kurumda çalışmaya başladığını bildirdi.DEMIRDAĞ, herkesin bir engelli adayı olduğuna işaret ederek, "Engelli arkadaşlarımızın muhakkak dışarı çıkması lazım. Dört duvar arasında hayat geçmez. Hayata küstüğün zaman hem etrafındakilere hem kendine hayatı zehir edersin. İnsan, tekerlekli sandalye üzerinde de mutlu olabilir. Bu, insanın kendisine bağlı. Engelli kardeşlerimizin mutlaka sanat, spor veya müzik gibi kendilerine bir uğraş bulmaları gerekir. Bu hem dış çevreyle kaynaşmak hem de özgüvenleri açısından büyük önem arz ediyor. Ben sporla kendimi buldum. Daha sonra MGM ile daha da pekiştirdim" dedi. Spor hayatına antrenör olarak devam etmek istediğini ifade eden Demirdağ, amacının küçük yaştaki engellileri spora yönlendirmek olduğunu söyledi.