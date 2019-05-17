Engellileri askerlik heyecanı yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapan 22 engelli, düzenlenen törenle yemin etti. Engelli oldukları için bugüne kadar askerlik yapamayan 20 yaş üzerindeki 22 kişi, askerlik görevini yerine getirmek için sabah saatlerinde aileleriyle Ankara İl Jandarma Komutanlığına geldi. Jandarma kıyafeti giyerek, kısa süreliğine de olsa temsili askerlik yapan engelliler için yemin töreni düzenlendi. Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut ile engellilerin aileleri ve jandarma personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 22 engelli ellerini Türk bayraklarının ve silahların olduğu masaya koyarak ant içti. Ankara General Eşref Akıncı Kışlası 4. Kolordu Komutanlığı'nda, 77 engelli genç için yemin töreni düzenlendi. Asker üniforması giyen gençler, aileleri ve komutanları huzurunda yemin etti.