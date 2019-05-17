Karapürçek’te iftar buluşması

BUGÜN NELER OLDU

Her akşam farklı bir mahalleyle iftar yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bu sefer Karapürçek sakinlerini ağırladı. Karapürçek'teki Zümrüt Düğün Sarayı'nda gerçekleştirilen iftara bin kişi katıldı. İftar programına katılan herkesin masasını tek tek ziyaret eden Başkan Asım Balcı, vatandaşların taleplerini de not etti. Karapürçek sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği Başkan Balcı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları da çektirdi. Bu tür buluşmaların komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "İnşallah nice nice iftar sofralarında buluşmayı Allah bize nasip eder" temennisinde bulundu.İftar sonrası vatandaşlara kısa bir konuşma yapan Başkan Asım Balcı, "Biz vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Bizleri sürekli aranızda göreceksiniz. İsteklerinizi dinleyeceğim ve bunların çözüm yollarını arayacağım. Nitekim seçim döneminde istediğiniz noter talebini göreve başlar başlamaz yerine getirdik. İnşallah bundan sonra Altındağlı hemşerilerimize güzel müjdelerimiz olacak. Biz yeter ki buradaki gibi bir ve beraber olmaya devam edelim. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok" ifadelerini kullandı.