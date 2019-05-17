Pinto takımdan ayrıldı

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ANKARAGÜCÜ'NÜN 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Tiago Pinto, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Portekizlinin ayrılması ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala yine alacakları ile ilgili kulübümüze ihtar çeken, alacağının tamamının ödenmesini isteyenPinto bu görüşme esnasında ligin bitimine iki hafta kala tüm ücretin yatmasında ısrarcı olarak kulübümüzden ayrılmış ve sözleşmesini tek taraflı feshetme yoluna başvurmuştur."