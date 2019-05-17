Pinto takımdan ayrıldı

ANKARAGÜCÜ'NÜN 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Tiago Pinto, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Portekizlinin ayrılması ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2018 yılı Aralık ayında alacakları ile ilgili kulübünüze ihtar çeken Tiago Pinto'ya gerekli ödemeyi o dönem yaparak kendisine ödenmesi gereken ücret aktarılmıştır.
Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala yine alacakları ile ilgili kulübümüze ihtar çeken, alacağının tamamının ödenmesini isteyen Tiago Pinto ile gerekli görüşmeler yapılmış fakat kendisi ile uzlaşılamamıştır. Kulübümüz, Tiago Pinto ile yaptığı son görüşmede kendisine 60 bin euro ödeme yapılabileceğini ve kalan 235 bin euroluk ücretinde 25 Mayıs'a kadar yani 10 gün içerisinde yatırılacağını belirtmiştir.
Pinto bu görüşme esnasında ligin bitimine iki hafta kala tüm ücretin yatmasında ısrarcı olarak kulübümüzden ayrılmış ve sözleşmesini tek taraflı feshetme yoluna başvurmuştur."