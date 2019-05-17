BUGÜN NELER OLDU

İdaresi Genel Müdürlüğünce, "Uyum Mahalle Buluşmaları" adlı etkinlik Altındağ'da gerçekleştirildi. Altındağ Başak Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız ile çok sayıda Suriyeli davetli katıldı. İftar yemeğiyle başlayan program, Kur'an tilavetiyle devam etti. "Uyum Mahalle Buluşmaları", yabancılar ve yerel toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi ve her iki toplumun bir araya gelmesini sağlayacak bir sosyal ortamın oluşturulması amacıyla düzenleniyor. Ankara'da 8'i iftar programı olmak üzere toplamda 17 mahalle buluşması gerçekleştirilecek.