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Teknik’ten karma resim sergisi

Giriş Tarihi: 18.5.2019
ASO Teknik’ten karma resim sergisi
ASO Teknik Koleji 9'uncu sınıf öğrencilerinin hazırladığı karma sergi açıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen serginin geliri öğrencileri burslu okutan ASO Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Gençlik Haftası nedeniyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen serginin açılışını ASO Başkanı Nurettin Özdebir yaptı. Sergide tüm çalışmaları tek tek inceleyen ve öğrencilerden çalışmaları ile bilgi alan Özdebir, sanatla ifade edilebilen duygular ve tasarımcılık ile gelişmiş estetik becerilerin mutlu ve üretken nesillerin yetişebilmesinin ön koşulu olduğunu vurguladı.
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ASO Teknik’ten karma resim sergisi
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