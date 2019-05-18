ASO Teknik’ten karma resim sergisi

BUGÜN NELER OLDU

ASOTeknik Koleji 9'uncu sınıf öğrencilerinin hazırladığı karma sergi açıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen serginin geliri öğrencileri burslu okutan ASO Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Gençlik Haftası nedeniyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen serginin açılışını ASO Başkanı Nurettin Özdebir yaptı. Sergide tüm çalışmaları tek tek inceleyen ve öğrencilerden çalışmaları ile bilgi alan Özdebir, sanatla ifade edilebilen duygular ve tasarımcılık ile gelişmiş estetik becerilerin mutlu ve üretken nesillerin yetişebilmesinin ön koşulu olduğunu vurguladı.