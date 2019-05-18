Ceren’in adı ‘koru’da yaşatılacak

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in anısına Merkez Kampüs'te oluşturulacak orman için ağaç dikim töreni gerçekleştirildi. 'Hatıra Ormanı Ağaç Dikim" etkinliğine katılan Çankaya Üniversitesi yöneticileri, çalışanları, öğrencileri, 7 dönümlük araziye yaklaşık bin çam fidanı dikti. Dikilen fidanlara can suyu verildi. Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, dünyanın, boş gelip geçici olduğunu belirterek, "Bizler bir süre sonra yok olacağız. Ama Ceren'in adı burada yaşayacak. Ailesine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Dikilen fidanların uzun yıllar sonra orman haline geldiğini görmek istediklerini dile getiren Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, "Ceren'in ülkemizde yeşertmiş olduğu tohumu, bitkiye dönüştürmeyi amaçladık. Ceren'i hiç unutmadık, unutmayacağız" şeklinde konuştu.



GÖLGESİNDEN HERKES FAYDALANACAK

CEREN Damar Şenel'in babası Mustafa Damar ise 'Hatıra Ormanı' oluşturulmasının ulvi bir karar olduğunu belirterek, böyle bir karar aldığı için Çankaya Üniversitesi'ne teşekkür etti. İnsanlık için toplum için kültürler için ağacın, bitkinin öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Damar, "Dünyada birçok ülkenin bayrağında simge olarak ağacı görebiliriz. Ağaç sevgisi insanlık için önemli. Ağaçlar bir aradayken daha güzel gelişiyor. Yalnız bir ağaç çoğu zaman kuruyor. Bitkiler birlikte bir güç oluşturabiliyor, daha canlı, gür olabiliyorlarsa insanlar da birlikte, işbirliği içinde bu dünyayı daha güzel hale getirebilir" dedi.