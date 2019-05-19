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ASO ve 2. OSB yönetimi engelli bireylerle buluştu

Giriş Tarihi: 19.5.2019
ASO ve 2. OSB yönetimi engelli bireylerle buluştu
ANKARA Sanayi Odası ve ASO 2. OSB Yönetim Kurulları ile çalışanları Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren engelli bireylerle bu yıl da iftar yemeğinde buluştu. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Ramazan ayında engelli vatandaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştiren Ankara Sanayi Odası, ASO 2. OSB ile birlikte Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren 8-50 yaş arası 200'e yakın engelli bireyle Gimart AVM'de bulunan Baş Aşçı Restaurant'ta düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO ve 2. OSB Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, ASO Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda ASO ve 2. OSB çalışanı ile Merkez Müdürü Bekir Demiryılmaz katıldı.
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ASO ve 2. OSB yönetimi engelli bireylerle buluştu
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