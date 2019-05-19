Çubuk’ta Oryantiring heyecanı yaşandı

ANKARA'NIN ilçesinde Çubuk'ta düzenlenen Uluslararası Ankara 3 Gün Oryantiring Yarışmaları, Karagöl Tabiat Parkı'nda başladı. Ormanlık alanda orta ve uzun mesafe etaplarıyla başlatılan organizasyona 50 kulüpten 10'u yabancı 300 lisanslı sporcu ile ilçede oryantiring eğitimi alan 3 bin 300 sporcu katıldı.
Uluslararası Ankara 3 Gün Oryantiring Yarışmaları organizasyon sorumlusu Altın Hedef Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şöhret Altın, oryantiring sporuna Ankara'da ilginin her geçen gün arttığını söyledi.
SPORCULAR DERS ALDI
Çubuklular'ın çok misafirperver olduğunu, Ankara'da ilk defa uluslararası yarışmanın Çubuk'ta yapıldığını kaydeden Altın, şunları söyledi: "Yaklaşık 300 sporcumuz start alacak. Proje kapsamında aynı zamanda 3 bin 300 Çubuklu sporcuya ders verdik. Bu öğrenciler de start alacak. Yarışmalarımız 2 gün Karagöl'de, diğer günler de Çubuk Atatürk Parkı'nda ve Çubukabad Parkı'nda devam edecek."
Açılışta konuşan Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, "Karagölümüz doğa harikası bir yer. İlçemizin en önemli mesire alanlarından biri. Sizlerle doğada satranç diye bildiğimiz oryantiring yarışmasında bir arada olmaktan mutluyum" dedi.