Çubuk’ta Oryantiring heyecanı yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'NIN ilçesinde Çubuk'ta düzenlenen Uluslararası Ankara 3 Gün Oryantiring Yarışmaları, Karagöl Tabiat Parkı'nda başladı. Ormanlık alanda orta ve uzun mesafe etaplarıyla başlatılan organizasyonaUluslararası Ankara 3 Gün Oryantiring Yarışmaları organizasyon sorumlusu Altın Hedef Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şöhret Altın, oryantiring sporuna Ankara'da ilginin her geçen gün arttığını söyledi.Çubuklular'ın çok misafirperver olduğunu, Ankara'da ilk defa uluslararası yarışmanın Çubuk'ta yapıldığını kaydeden Altın, şunları söyledi:Açılışta konuşan Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, "Karagölümüz doğa harikası bir yer. İlçemizin en önemli mesire alanlarından biri. Sizlerle doğada satranç diye bildiğimiz oryantiring yarışmasında bir arada olmaktan mutluyum" dedi.