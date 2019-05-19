Gençlerbirliği ikinci çıktı

GAZİŞEHİR

BUGÜN NELER OLDU

Eryaman Stadı'nda oynanan maça konuk ekip Adana Demirspor etkili başladı. 6. dakikada sağ kanattan gelen ortayı9. dakikada Matei'in sağ çaprazdan vuruşunda top yandan dışarı gitti. 20. dakikada Ahmet Oğuz'un şutunda kaleci Çağlar topu iki hamlede kontrol etti. 36. dakikada Berk Yıldız, savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası dışında Berk'i düşüren kaleci Taha Cengiz kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 39. dakikada Vedat'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten dışarı gitti.57. dakikada Gençlerbirliği eşitliği sağladı.63. dakikada Vedat'ın kullandığı serbest vuruş kalecide kaldı. 68. dakikada sağ kanattan gelen ortaya ön direkte vuruşunu yapan Kage skoru 2-1'e getirdi. 72. dakikada Vedat'ın şutunu kaleci Hakan çıkardı.SPOR Toto 1'inci Lig'de Osmanlıspor, Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.Alınan bu sonucun ardından, Play-Off'u daha önce garantileyen Osmanlıspor 62 puana yükseldi ve playoff'ta Gazişehir ile eşleşti. Adanaspor ise 37 puanla Spor Toto 1. Lig'de sezonu 12. sırada bitirdi.