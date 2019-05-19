Gençlerbirliği ikinci çıktı

Eryaman Stadı'nda oynanan maça konuk ekip Adana Demirspor etkili başladı. 6. dakikada sağ kanattan gelen ortayı Gençlerbirliği savunması uzaklaştıramadı, topu önünde bulan Pote düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.
9. dakikada Matei'in sağ çaprazdan vuruşunda top yandan dışarı gitti. 20. dakikada Ahmet Oğuz'un şutunda kaleci Çağlar topu iki hamlede kontrol etti. 36. dakikada Berk Yıldız, savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası dışında Berk'i düşüren kaleci Taha Cengiz kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 39. dakikada Vedat'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten dışarı gitti. 43. dakikada Kaan'ın şutunu kaleci Hakan kornere çeldi. İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
BERABERLİK GOLÜ NADİR'DEN
57. dakikada Gençlerbirliği eşitliği sağladı. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafayı vuran Nadir topu ağlara yolladı: 1-1.
63. dakikada Vedat'ın kullandığı serbest vuruş kalecide kaldı. 68. dakikada sağ kanattan gelen ortaya ön direkte vuruşunu yapan Kage skoru 2-1'e getirdi. 72. dakikada Vedat'ın şutunu kaleci Hakan çıkardı. 77. dakikada Nobre'nin şutu kalecide kaldı. 83. dakikada Bekir'in şutu üstten auta çıktı. 86. dakikada Adana Demirspor Pote'nin kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
OSMANLI'NIN RAKİBİ GAZİŞEHİR OLDU
SPOR Toto 1'inci Lig'de Osmanlıspor, Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Geçen hafta play-off'u garantileyen Başkent ekibi, Adana'yı 22. dakikada Uğur Göktaş kendi kalesine, 54, 81. ve 90. dakikalarda Caner Öztürk'ün golleriyle geçerken, 29. dakikada Eren Keleş'in attığı gol Adanaspor'a yeterli olmadı.
Alınan bu sonucun ardından, Play-Off'u daha önce garantileyen Osmanlıspor 62 puana yükseldi ve playoff'ta Gazişehir ile eşleşti. Adanaspor ise 37 puanla Spor Toto 1. Lig'de sezonu 12. sırada bitirdi.