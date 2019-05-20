Gençlerbirliği’nin yeri burası

BUGÜN NELER OLDU

eçtiğimiz hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği için, Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Adana Demirspor maçının ardından kupa töreni düzenlendi.Kırmızı-siyahlı oyuncular, madalyalarını ise Usta ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'dan aldı. Sadece bir sezon aranın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet ve oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.Üzülmez, "Sezon başından itibaren planlanan hedefe ulaştığımız için mutluyuz. Şampiyonluk güzel bir duygu. Gençlerbirliği camiasının olması gereken, bulunması gereken yer Süper Lig. Bunu daha önce de söyledim. Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği camiasının Süper Lig'de doğru tercihler, doğru yapılanmalar içerisinde bulunarak, fark yaratan bir takım görüntüsünde olması lazım" ifadelerini kullandı.KAZANILAN şampiyonluğu taraftarlara armağan eden Üzülmez, "Hiçbir başarı emek vermeden, çaba göstermeden, ter dökmeden kazanılmaz. 10 haftalık süre içerisinde bunları yapmaya çalıştık. Oyuncularıma, hocalığı bir tarafa bırakıp, ağabeylik yapmaya çalıştım. Doğru bir iletişim kurarak, saha içerisinde bütünlük içerisinde hareket ederek istediğimiz hedefe ulaştık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu başarıda hem saha içinde hem de saha dışında destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonluğun Gençlerbirliği camiasına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu takım önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük başarılar yaşar" dedi.