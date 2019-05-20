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Engelli çocuklar hayallerine kavuştu

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Engelli çocuklar hayallerine kavuştu
ALTINDAĞ Belediye Başkanı Asım Balcı, engelli çocuklara verdiği Engelsiz Park sözünü kısa sürede yerine getirdi. Altındağ Belediyesi tarafından Örnek Mahallesi'nde bulunan Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine yapılan park, coşku dolu bir törenle açıldı. Engelli çocuklar için hiçbir şeyin engel olmadığını gözler önüne serdi. Engelli çocuklardan oluşan mehter topluluğu katılımcıları coştururken, tekerlekli sandalye ile yapılan tango gösterisi ise büyük beğeni topladı. Kafkas yöresi halk danslarını tüm zarafetiyle sahneye taşıyan minik öğrencilerin gösterisi ise tüm katılımcıları duygulandırdı. Başkan Asım Balcı, miniklerin gösterisini ayakta alkışladı.
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Engelli çocuklar hayallerine kavuştu
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