Kırım sürgünü unutulmadı

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18 Mayıs 1944'te Josef Stalin'in emriyle alınan Sovyet hükümeti kararıyla başlayan Kırım Tatarları'nın, Özbekistan ve Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerine sürgün edilmesinin 75'nci yılında, Kırım Türkleri anma töreni düzenledi. Ulus'ta bulunan Atatürk heykelinin önünde toplanan gruba, Ukrayna Büyükelçisi Andri Sybiha eşlik etti.Anma töreni için toplanan kalabalığa hitap eden Ukrayna Büyükelçisi Andri Sybiha, ortak acıyı ve hüznü paylaşmaktan gurur duyduğunu anlatarak, "75 sene önce 200 binden fazla Kırım Tatarı vatanlarından sınır dışı edildi ve yaşama hiç uygun olmayan şartlarda yaşamaya zorlandı. Onlar çok zor günler geçirerek, sınır dışı edilen insanlardan yüzde 6'sı hayatını kaybetti. Ne yazık ki trajik tarihi zamanların tekrarlanmasını yaşıyoruz. 2014 yılında Kırım, Rusya tarafından işgal edildi ve yine bunların hedefi Kırım Tatar halkı oldu" diye konuştu. Grup adına, hazırlanan ortak basın bildirisini Kırım Tatarlı bir vatandaş okudu. Okunan bildiride, yapılan sürgünde geride kalanların 20'nci yüzyılın ortalarına kadar sürgün, katliam ve suni açlığa maruz bırakıldığı anlatıldı. Bildiride kadın- erkek, genç-yaşlı demeden bütün Kırım Tatarlarını hayvan vagonlarında sürgün edildiğini anlatan temsilci, "Kırım'da tek bir Kırım Tatarı dahi kalmadı" dedi.