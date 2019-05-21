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İl Başkanı Özcan’ın acı günü

Giriş Tarihi: 21.5.2019
AK Parti İl Başkanı Özcan’ın acı günü
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın annesi Kezban Özcan'ın cenazesi defnedildi. Hayatını kaybeden Kezban Özcan'ın cenazesi, Gölbaşı Bezirhane Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa gerildi. Daha sonra Hakan Han Özcan ve ailesi, mezarlık girişinde taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile bazı AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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AK Parti İl Başkanı Özcan’ın acı günü
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