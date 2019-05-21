Asitli saldırı mağduru Berfin tedaviye hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'DA uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, estetik ameliyatıyla eski görüntüsüne kavuşacağı günü umut ve heyecanla bekliyor. İskenderun'da yaşayan ve yüzüne dökülen asit nedeniyle hayatı kararan Özek'in dramına Sağlık Bakanlığı duyarsız kalmadı. Özek'in 400 bin liralık ameliyat masrafları, Bakanlığın girişimleri sonucu Bodrum'da özel bir hastane tarafından karşılanacak. Özek ve ailesi, Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacağı bildirilen tedavi sürecine hazırlanıyor. 1.5 yılda 5 ameliyat geçirmesi beklenen Berfin'in tek hayali ise eski yüzüne kavuşmak. Özek, ailece çok zor bir süreci atlattıklarını, kabus gibi günleri geride bıraktıklarını söyledi. Tükiye'nin kendisi için kenetlendiğini duyunca çok sevindiğini dile getiren Özek, şunları kaydetti: "İnsanlar yardım etsin diye umutla bekliyordum. Çok şükür yardım eli uzattılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretimize geldi. Allah razı olsun, çok yardımcı oldu. Bakanımız ameliyatım hakkında çok olumlu konuştu. Yakın zamanda inşallah Bodrum'a gidip ameliyat sürecine başlayacağız. Beni ameliyat edecek doktor da çok olumlu konuştu ve yüzde 80 civarında eski sağlığıma dönebileceğimi söyledi"