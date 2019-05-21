Her kuruş Mamak’a hizmet

BUGÜN NELER OLDU

EMLAK ve iş yerlerinden alınan çevre temizlik vergilerinin 2019 yılına ait 1. taksiti ödeme süresi 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Vatandaşların herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için Mamak Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ne bağlı vezneler 31 Mayıs tarihine kadar haftanın yedi günü çalışacak. Mükellefler belediye hizmet binası, Mamak Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kültür Merkezi, Kutludüğün ve Lalahan'da bulunan veznelerden vergi borçlarının ödemelerini gerçekleştirebilecek. Vergi ödemesini son günlere bırakarak yoğunluk yaşanmaması için Mamaklıları uyaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. Yatırdıkları vergilerin her kuruşu hizmet olarak Mamaklılara geri dönüyor" dedi.