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geliri ile cami yapıyorlar

Hz. Hamza Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği, çevre kirliliğine dikkati çekmek için toplanan atık ve plastiklerin geri dönüşümünden elde edilen geliri cami yapımına harcıyor

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Pet şişe geliri ile cami yapıyorlar
DERNEK Başkanı Çetin Koç, Sincan'da geçen yıl ekimde inşasına başlanan caminin ihtiyaçlarının derneğin üyeleri ve hayırseverlerce karşılandığını belirtti. İnşaatta görevli bir demir işçisinin teklifi üzerine caminin bahçesine atık pet şişe ve plastik toplama bölümü yapıldığını anlatan Koç, "Belediyeye müracaat ettik. Derneğin etrafını telle çevirdik. Mahallenin etrafına reklam panoları astırdık" diye konuştu. Koç, "Ayda bin lira, bin 500 lira arasında para kazanıyoruz. Elektrik, su, doğal gaz faturalarımızı karşılıyoruz, camimize bir katkısı oluyor. Yaklaşık 8 aydır süreç böyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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Pet şişe geliri ile cami yapıyorlar
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