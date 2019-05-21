Pet şişe geliri ile cami yapıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

DERNEK Başkanı Çetin Koç, Sincan'da geçen yıl ekimde inşasına başlanan caminin ihtiyaçlarının derneğin üyeleri ve hayırseverlerce karşılandığını belirtti. İnşaatta görevli bir demir işçisinin teklifi üzerine caminin bahçesine atık pet şişe ve plastik toplama bölümü yapıldığını anlatan Koç, "Belediyeye müracaat ettik. Derneğin etrafını telle çevirdik. Mahallenin etrafına reklam panoları astırdık" diye konuştu. Koç, "Ayda bin lira, bin 500 lira arasında para kazanıyoruz. Elektrik, su, doğal gaz faturalarımızı karşılıyoruz, camimize bir katkısı oluyor. Yaklaşık 8 aydır süreç böyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.