İntihar olmadığı kanıtlandı

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Ankara'da 29 Mayıs 2018'de bir plazanın 20'nci katından 'şüpheli bir şekilde düşerek' yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin intihar mı cinayet mi sorusunun yanıtlanması için olayla ilgili yapılan incelemede yeni bir rapor hazırlandı. Beklenen rapor çıktı diyen Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, olayın intihar olmadığının kanıtlandığını söyledi. Katil zanlıları Çağatay Aksu ve Berk Akant ifadelerinde Şule'nin intihar ettiği senaryolarını yazmıştı, raporla birlikte intihar senaryosu çökmüş oldu.Eski patronu tarafından öldürüldüğü iddia edilen üniversite öğrencisi hakkında Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 25 sayfalık raporda Şule Çet'in intihar eğiliminde olmadığı kararına varıldı. Hazırlanan raporun 23. sayfasında yer alan bilgilere göre: 'tespit, yorum ve gerekçeler doğrultusunda (alkol kullanımı) olarak kabul edilebildiği, Şule Çet'in intihar için risk etmeni olan yoğun bir ümitsizlik duygusu içinde olmadığı ve sorun çözme becerisinin olduğu, yakın çevresi tarafından fark edilen ciddi intihar planının eşlik ettiği ağır bir depresif tablo içinde olmadığı, idrarında tespit edilen ilaç etken maddesinin kişinin intihar ettiğini gösteren somut bir tıbbi kanıt niteliğinde olmadığı' şeklinde kayıtlı olduğu görülmüştür" ifadelerine yer verildi.Şule Çet hakkında düzenlenmiş adli ve tıbbi belgelerde bulunan veriler birlikte değerlendirildiğinde dosyada yer alan cümlelerde Şule'nin intihar için risk etmeni barındırmadığı kanaatine varıldı. Adli dosyada kayıtlı bilgiler, olay yeri inceleme bulguları, ölü muayene ve otopsisinde tespit edilen bulgular dikkate alınarak hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda: Psikiyatri alanı güncel bilgileri ve bu konudaki tıbbi yaklaşımlara göre yapılan ön değerlendirme sonucunda, tüm bu eylemler ve Çağatay Aksu ile yaptığı yazışmalarda ifade ettiği iş bulup maddi sorunlarını çözmesi durumunda sorunlarının çözülmüş olacağına dair ifadeleri (28.05.2018- 01:46), sorunlarına rağmen mücadele etmeyi sürdürdüğünü, Şule Çet'in intihar için risk etmeni olan yoğun bir ümitsizlik duygusu içinde olmadığını ve sorun çözme becerisinin olduğunu göstermektedir" denildi.. Umur Yıldırım, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporunun Şule Çet'in sanıkların iddia ettiği gibi atlamadığını, atıldığını ortaya koyduğunu söyledi. Sanıkların daha önce verdikleri beline kadar aşağı sarkmış vaziyetteyken Şule'nin atlamasına engel olmaya çalıştıkları yönündeki ifadelerinin bu raporla yalanlandığını belirten Av. Yıldırım, "Daha önceki bilirkişi raporlarında kanıtlandığı gibi bu raporda da intihar olmadığı apaçık ortaya çıktı. Şule Çet'in telefonu ve bilgisayarı da incelenmişti. Siber suçlar, intihar veya intihara meyilli hiçbir arama, veri olmadığına dair rapor hazırlamıştı" dedi.