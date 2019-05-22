mahalle 2 iftar sofrası

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarının bu kez adresi Gülveren Kapalı Pazar Alanı ve Meriç Düğün Salonu oldu. 3 mahalleyi iki farklı iftar sofrasında buluşturan programlara toplam 4 bin 500 kişi katıldı. Gönül belediyeciliğinin en güzel uygulamalarını Mamaklılarla buluşturma gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bir olmanın, paylaşmanın, hiç tanımadan, tanışmadan aynı sofraya oturmanın adıdır, tadıdır Ramazan. Mamak'ta ramazan tüm güzelliğiyle yaşanmaya, sofralar kardeşlikle dolmaya devam ediyor. Davetimize katılarak soframızı zenginleştirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.