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Dip köşe ilaçlama

ilaçlama çalışmalarına hız vererek halk sağlığını tehdit eden haşerelerle etkin bir şekilde mücadele ediyor

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Dip köşe ilaçlama
BELIRLI periyotlar halinde programlı bir şekilde yürütülen ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları; Başkentlilerin özellikle yaz döneminde piknik yaptığı ya da ziyaret ettiği Mogan, Altınpark, Göksu, Dikmen Vadisi, Harikalar Diyarı, Mavi Göl ve çok sayıda rekreasyon ve mesire alanlarında yoğunlaşıyor. Vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmeleri için 25 ilçenin tamamında 200 personel ve 60 ayrı ekiple etkin bir ilaçlama çalışması yürüten Büyükşehir ekipleri, vektörler aracılığıyla bulaşabilecek sıtma, kolera, tifo, tifüs, KKHA (Kırım Kongo Hemorajik Ateşi) gibi olası hastalıkların da önüne geçiyor.

KEÇİÖREN'DE SEFERBERLİK
Yaz döneminin gelmesiyle birlikte, balkonlarında, parklarında, dışarıda daha çok zaman geçirmek isteyenlerin kâbusu olan sivrisinek ve haşerelere karşı Keçiören Belediyesi tarafından da seferberlik başlatıldı. Özellikle vatandaşın yoğun olduğu ve gıda ihtiyaçlarını karşıladığı pazar yerlerine ayrı bir özen gösteriliyor.
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Dip köşe ilaçlama
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